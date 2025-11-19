Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 19 ноября 2025 года

В ночь на 19 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 ноября 2025 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Сиэтл Кракен» — 4:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2 От;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1;

«Виннипег Джетс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2;

«Даллас Старз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Юта Мамонт» — 3:2 ОТ.

«Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» — 5:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 31 очком после 19 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 27 очков после 19 встреч.