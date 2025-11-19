Расписание матчей КХЛ на 19 ноября 2025 года

Сегодня, 19 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 19 ноября 2025 года (время московское):

19:30. «Локомотив» – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Сочи» – «Салават Юлаев».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 40 очками после 28 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка после 28 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».