Расписание матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года

Сегодня, 19 ноября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 ноября 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Челны»;

16:00. «Омские Крылья» – «Олимпия»;

16:30. «Зауралье» – «Молот»;

17:00. «Югра» – «Ижсталь»;

17:00. «Рубин» – «Торос»;

18:30. «Торпедо-Горький" – «Горняк-УГМК»;

18:30. «Химик» – «Челмет».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Югра» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.