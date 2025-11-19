Расписание матчей МХЛ на 19 ноября 2025 года

Сегодня, 19 ноября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Толпар» – «Спутник»;

16:30. МХК «Динамо» М – МХК «Атлант»;

16:30. «Снежные Барсы» – «Реактор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.