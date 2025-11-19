Рантанен травмировал Романова толчком на борт и получил удаление до конца матча

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен травмировал защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова толчком на борт. Момент состоялся на последней минуте встречи, за этот толчок финский форвард получил удаление до конца матча.

Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда. Пару минут хоккеист не вставал со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.

Поступком Рантанена был сильно возмущён главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа. Когда финский нападающий уходил в подтрибунное помещение, тренер что-то злобно кричал ему вслед.