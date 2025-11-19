Скидки
Рантанен травмировал Романова толчком на борт и получил удаление до конца матча

Рантанен травмировал Романова толчком на борт и получил удаление до конца матча
Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен травмировал защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова толчком на борт. Момент состоялся на последней минуте встречи, за этот толчок финский форвард получил удаление до конца матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31     1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26     1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12     1:3 Палмьери – 47:38 (sh)     2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01    

Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда. Пару минут хоккеист не вставал со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Поступком Рантанена был сильно возмущён главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа. Когда финский нападающий уходил в подтрибунное помещение, тренер что-то злобно кричал ему вслед.

Новости. Хоккей
