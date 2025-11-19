Скидки
Хоккей

«Это было неуважительно». Патрик Руа — о травме Романова после толчка на борт Рантанена

«Это было неуважительно». Патрик Руа — о травме Романова после толчка на борт Рантанена
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа остался крайне недоволен действиями нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена, травмировавшего российского защитника Александра Романова толчком на борт в концовке матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31     1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26     1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12     1:3 Палмьери – 47:38 (sh)     2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01    

«Когда видишь перед собой номер игрока, нужно сбавлять обороты, все это знают. Нельзя проводить такой силовой приём, по-моему, это неуважительно. Это не должно быть частью нашей игры», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Рантанен получил удаление до конца матча за толчок на борт. Когда финский нападающий уходил в подтрибунное помещение, тренер «Айлендерс» Руа что-то злобно кричал ему вслед.

