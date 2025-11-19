«Это было неуважительно». Патрик Руа — о травме Романова после толчка на борт Рантанена

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа остался крайне недоволен действиями нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена, травмировавшего российского защитника Александра Романова толчком на борт в концовке матча.

«Когда видишь перед собой номер игрока, нужно сбавлять обороты, все это знают. Нельзя проводить такой силовой приём, по-моему, это неуважительно. Это не должно быть частью нашей игры», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Рантанен получил удаление до конца матча за толчок на борт. Когда финский нападающий уходил в подтрибунное помещение, тренер «Айлендерс» Руа что-то злобно кричал ему вслед.