Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался о последних тренерских отставках в КХЛ

Андрей Назаров высказался о последних тренерских отставках в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о последних тренерских отставках в КХЛ и назвал это неминуемым процессом в хоккее.

«Мы видим, что КХЛ активно развивается, проходных матчей в лиге не осталось. Все игры напряжённые, много заброшенных шайб, хоккей меняется и прогрессирует. Даже у заведомых фаворитов дела идут непросто: сейчас каждый может обыграть каждого, общий уровень выравнивается, а борьба за плей-офф усиливается. Радуют и качественный телепоказ встреч, а также большая посещаемость на стадионах.

Хоккей — очень популярный вид спорта, работать в нём становится тоже популярно и престижно. Но напряжение и ответственность выдерживают не все: тренерские отставки — это такой же неминуемый и стандартный процесс, как трансферы и обмены самих спортсменов. Иногда случаи бывают комичные, как в том анекдоте: «Прошу меня уволить с сохранением заработной платы». Жизнь продолжается, нужно идти только вперёд», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android