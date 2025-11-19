Известный тренер Андрей Назаров высказался о последних тренерских отставках в КХЛ и назвал это неминуемым процессом в хоккее.

«Мы видим, что КХЛ активно развивается, проходных матчей в лиге не осталось. Все игры напряжённые, много заброшенных шайб, хоккей меняется и прогрессирует. Даже у заведомых фаворитов дела идут непросто: сейчас каждый может обыграть каждого, общий уровень выравнивается, а борьба за плей-офф усиливается. Радуют и качественный телепоказ встреч, а также большая посещаемость на стадионах.

Хоккей — очень популярный вид спорта, работать в нём становится тоже популярно и престижно. Но напряжение и ответственность выдерживают не все: тренерские отставки — это такой же неминуемый и стандартный процесс, как трансферы и обмены самих спортсменов. Иногда случаи бывают комичные, как в том анекдоте: «Прошу меня уволить с сохранением заработной платы». Жизнь продолжается, нужно идти только вперёд», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.