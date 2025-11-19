Главный тренер «Далласа» объяснил, почему Рантанен толкнул Романова на борт

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен оценил толчок на борт в исполнении нападающего Микко Рантанена, в результате которого травму получил российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. Финский хоккеист получил удаление до конца матча, а россиянин покинул площадку при помощи партнёров по команде.

«Если внимательно посмотреть повтор, то можно заметить, как Рантанен запнулся о конёк защитника Мэйфилда и потерял равновесие. Любой хоккеист знает, что когда ты теряешь равновесие на льду, то выставляешь руки вперёд. Я наблюдал за игрой Рантанена более 10 лет в лиге. Это был просто несчастный случай. Я надеюсь, что с Романовым всё будет в порядке. Это был опасный эпизод», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.