Главный тренер «Далласа» объяснил, почему Рантанен толкнул Романова на борт
Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен оценил толчок на борт в исполнении нападающего Микко Рантанена, в результате которого травму получил российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. Финский хоккеист получил удаление до конца матча, а россиянин покинул площадку при помощи партнёров по команде.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31 1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26 1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12 1:3 Палмьери – 47:38 (sh) 2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01
«Если внимательно посмотреть повтор, то можно заметить, как Рантанен запнулся о конёк защитника Мэйфилда и потерял равновесие. Любой хоккеист знает, что когда ты теряешь равновесие на льду, то выставляешь руки вперёд. Я наблюдал за игрой Рантанена более 10 лет в лиге. Это был просто несчастный случай. Я надеюсь, что с Романовым всё будет в порядке. Это был опасный эпизод», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.
