Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Далласа» объяснил, почему Рантанен толкнул Романова на борт

Главный тренер «Далласа» объяснил, почему Рантанен толкнул Романова на борт
Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен оценил толчок на борт в исполнении нападающего Микко Рантанена, в результате которого травму получил российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. Финский хоккеист получил удаление до конца матча, а россиянин покинул площадку при помощи партнёров по команде.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Дюклер, Пулок) – 30:31     1:1 Робертсон (Сегин, Хейсканен) – 32:26     1:2 Хорват (Палмьери, Хейнеман) – 43:12     1:3 Палмьери – 47:38 (sh)     2:3 Робертсон (Сегин, Рантанен) – 58:01    

«Если внимательно посмотреть повтор, то можно заметить, как Рантанен запнулся о конёк защитника Мэйфилда и потерял равновесие. Любой хоккеист знает, что когда ты теряешь равновесие на льду, то выставляешь руки вперёд. Я наблюдал за игрой Рантанена более 10 лет в лиге. Это был просто несчастный случай. Я надеюсь, что с Романовым всё будет в порядке. Это был опасный эпизод», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

