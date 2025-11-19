Маклин Селебрини повторил достижения Гретцки, Кросби и Марио Лемье
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ютой Мамонт». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме. Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини оформил хет-трик.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Селебрини (Смит, Курашев) – 01:47 2:0 Селебрини (Граф) – 05:58 2:1 Петерка (Круз, Кули) – 49:25 2:2 Петерка (Шмидт) – 57:09 3:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 62:52 (pp)
Селебрини стал лишь четвёртым тинейджером в истории НХЛ, кто набирал 30 очков за первые 20 матчей сезона. На счету канадского форварда в нынешнем сезоне 13 голов и 17 передач.
Ранее минимум 30 очков за первые 20 матчей сезона в возрасте до 20 лет дважды набирал Уэйн Гретцки. По одному разу подобное достижение покорялось Сидни Кросби и Марио Лемье.
