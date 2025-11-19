Маклин Селебрини повторил достижения Гретцки, Кросби и Марио Лемье

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ютой Мамонт». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме. Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини оформил хет-трик.

Селебрини стал лишь четвёртым тинейджером в истории НХЛ, кто набирал 30 очков за первые 20 матчей сезона. На счету канадского форварда в нынешнем сезоне 13 голов и 17 передач.

Ранее минимум 30 очков за первые 20 матчей сезона в возрасте до 20 лет дважды набирал Уэйн Гретцки. По одному разу подобное достижение покорялось Сидни Кросби и Марио Лемье.