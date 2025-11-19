Во второй раз в истории НХЛ два хоккеиста моложе 21 года оформили хет-трики в один день

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард оформил хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» (5:2). Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини также забросил три шайбы в матче с «Ютой Мамонт» (3:2 ОТ). Это второй случай в истории Национальной хоккейной лиги, когда два хоккеиста моложе 21 года оформили хет-трики в один игровой день.

Ранее подобный случай произошёл 19 февраля 1944 года, когда два игрока «Торонто Мэйпл Лифс» моложе 21 года — Джек Хэмилтон и Бад Пойл — оформили хет-трики в одном матче.

Селебрини стал лишь четвёртым тинейджером в истории НХЛ, кто набирал 30 очков за первые 20 матчей сезона. На счету канадского форварда в нынешнем сезоне 13 голов и 17 передач.