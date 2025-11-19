Скидки
Во второй раз в истории НХЛ два хоккеиста моложе 21 года оформили хет-трики в один день

Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард оформил хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» (5:2). Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини также забросил три шайбы в матче с «Ютой Мамонт» (3:2 ОТ). Это второй случай в истории Национальной хоккейной лиги, когда два хоккеиста моложе 21 года оформили хет-трики в один игровой день.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Селебрини (Смит, Курашев) – 01:47     2:0 Селебрини (Граф) – 05:58     2:1 Петерка (Круз, Кули) – 49:25     2:2 Петерка (Шмидт) – 57:09     3:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 62:52 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Донато (Кревьер, Мур) – 15:05     2:0 Бедард (Ринзел) – 35:11     2:1 Коронато (Кадри, Андерссон) – 39:32 (pp)     2:2 Андерссон (Баклунд, Клапка) – 43:02     3:2 Бедард (Грин, Бураковски) – 44:57     4:2 Мур (Назар) – 53:04     5:2 Бедард – 59:19    

Ранее подобный случай произошёл 19 февраля 1944 года, когда два игрока «Торонто Мэйпл Лифс» моложе 21 года — Джек Хэмилтон и Бад Пойл — оформили хет-трики в одном матче.

Селебрини стал лишь четвёртым тинейджером в истории НХЛ, кто набирал 30 очков за первые 20 матчей сезона. На счету канадского форварда в нынешнем сезоне 13 голов и 17 передач.

