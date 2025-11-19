Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин ответил на вопрос, будет ли текущий сезон последним для него в НХЛ

Евгений Малкин ответил на вопрос, будет ли текущий сезон последним для него в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что получает удовольствие от хоккея. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

«Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки – получаю удовольствие. Если будет последний сезон – ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать контракт ещё на один или два года – то будет замечательно», — цитирует Малкина RG.

Малкин набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах текущего регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из «Питтсбурга» в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android