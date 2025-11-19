Евгений Малкин ответил на вопрос, будет ли текущий сезон последним для него в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что получает удовольствие от хоккея. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

«Я, наверное, настроился перед началом регулярки: если это последний сезон, надо получать удовольствие. Не обращать внимания на негатив, на какие-то негативные статьи про меня, про обмены. Просто прихожу на тренировки – получаю удовольствие. Если будет последний сезон – ничего страшного. Если получится хорошо отыграть и подписать контракт ещё на один или два года – то будет замечательно», — цитирует Малкина RG.

Малкин набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах текущего регулярного чемпионата.