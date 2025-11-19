«Лада» заключила полноценный контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Ранее игрок находился в клубе на просмотровом контракте и успел провести за «Ладу» три матча без набранных очков.

32-летний Гуркин является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Игрок обороны уже выступал за «Ладу» на протяжении трёх сезонов (2015-2018). Прошлый сезон Гуркин провёл за «Амур» и набрал 18 (3+15) очков в 53 матчах. Всего в лиге защитник провёл 608 матчей и набрал 156 очков — забросил 32 шайбы и отдал 124 результативные передачи при показателе полезности «-11».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 19 матчей, в которых набрала 12 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.