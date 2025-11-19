Седрик Пакетт прокомментировал поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал поражение в принципиальном матче со «Спартаком» (2:4).

— Есть ли понимание, почему не удалось играть с начала игры так, как вы это делали в третьем периоде?

— О, хороший вопрос. У нас уже было несколько похожих матчей, нужно исправить. Будем работать над этим. Знаете, если мы будем играть так, как в третьем периоде, все 60 минут…

— У вас было повреждение. Как себя сейчас чувствуете?

— Работа продолжается. Пока готов не на 100%. Но делаю всё, чтобы помочь команде. Посмотрим, как всё пойдёт дальше, — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.