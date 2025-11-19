Скидки
Седрик Пакетт прокомментировал поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал поражение в принципиальном матче со «Спартаком» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

— Есть ли понимание, почему не удалось играть с начала игры так, как вы это делали в третьем периоде?
— О, хороший вопрос. У нас уже было несколько похожих матчей, нужно исправить. Будем работать над этим. Знаете, если мы будем играть так, как в третьем периоде, все 60 минут…

— У вас было повреждение. Как себя сейчас чувствуете?
— Работа продолжается. Пока готов не на 100%. Но делаю всё, чтобы помочь команде. Посмотрим, как всё пойдёт дальше, — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова
