«Это застало нас врасплох». Лидер «Динамо» высказался об отставке Кудашова

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что команда была обескуражена внезапным увольнением Алексея Кудашова с поста главного тренера.
— Алексей Кудашов покинул пост главного тренера. Поменялось ли что-то в связи с его уходом?
— Не думаю, но это немного застало нас врасплох. Жизнь продолжается. Нам очень нравилось работать под его руководством. Однако таков спорт, надо показывать лучшую игру с новым тренером.
— Разговаривали после ухода? Наставлял ли он вас?
— Не особо, виделись перед его уходом, он пожелал удачи. Возможно, удастся увидеться с ним в будущем, — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.