Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это застало нас врасплох». Лидер «Динамо» высказался об отставке Кудашова

«Это застало нас врасплох». Лидер «Динамо» высказался об отставке Кудашова
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что команда была обескуражена внезапным увольнением Алексея Кудашова с поста главного тренера.

— Алексей Кудашов покинул пост главного тренера. Поменялось ли что-то в связи с его уходом?
— Не думаю, но это немного застало нас врасплох. Жизнь продолжается. Нам очень нравилось работать под его руководством. Однако таков спорт, надо показывать лучшую игру с новым тренером.

— Разговаривали после ухода? Наставлял ли он вас?
— Не особо, виделись перед его уходом, он пожелал удачи. Возможно, удастся увидеться с ним в будущем, — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Ожиганов — о Кудашове: я много всяких отставок видел. Эта для меня самая неожиданная
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android