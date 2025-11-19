«Пара ошибок решили исход матча». Квартальнов — о поражении «Динамо» от «Северстали»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение в гостевом матче с «Северсталью» (2:4). Белорусский клуб потерпел девятое поражение в Череповце.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Квочко) – 15:26 (5x5) 1:1 Пинчук (Шипачёв) – 16:59 (5x4) 2:1 Лишка (Веряев, Подшивалов) – 23:26 (5x5) 2:2 Энас (Смит) – 33:06 (5x5) 3:2 Лишка (Камалов, Ващенко) – 35:05 (5x5) 4:2 Аймурзин (Чебыкин) – 59:42 (en)
— Мне кажется, такая равная была игра. В первом периоде Череповец нас немножко поджимал. Мы нормально играли, но пара ошибок решили исход матча. Забили гол, но, видно, не такой забили.
— Минское «Динамо» проигрывает в Череповце уже девятый раз. Есть какая-то закономерность?
— Команда нас обыгрывает. Мы не можем найти ключи. Работаем над этим, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.
Комментарии
