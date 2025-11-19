«Пара ошибок решили исход матча». Квартальнов — о поражении «Динамо» от «Северстали»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение в гостевом матче с «Северсталью» (2:4). Белорусский клуб потерпел девятое поражение в Череповце.

— Мне кажется, такая равная была игра. В первом периоде Череповец нас немножко поджимал. Мы нормально играли, но пара ошибок решили исход матча. Забили гол, но, видно, не такой забили.

— Минское «Динамо» проигрывает в Череповце уже девятый раз. Есть какая-то закономерность?

— Команда нас обыгрывает. Мы не можем найти ключи. Работаем над этим, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.