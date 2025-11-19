Скидки
Болельщики «Металлурга» полетели на выезд на клубном самолёте, игроки поехали на автобусе

Комментарии
Комментарии

После победы над «Трактором» в дерби хоккейный клуб «Металлург» принял решение, что на выезд с командой полетят болельщики. Клуб отдал свой чартерный самолёт фанатам, а сами игроки сели в автобус и поехали до Екатеринбурга.

Таким образом «Металлург» хотел отблагодарить своих болельщиков за колоссальную поддержку. Это первый случай, когда команда отдала свой самолёт болельщикам, чтобы они отправились дальше на выезд.

20 ноября «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. В предыдущем матче с «Трактором» магнитогорская команда одержала победу со счётом 4:3. «Металлург» продолжает возглавлять сводную таблицу КХЛ.

