Болельщики «Металлурга» полетели на выезд на клубном самолёте, игроки поехали на автобусе
После победы над «Трактором» в дерби хоккейный клуб «Металлург» принял решение, что на выезд с командой полетят болельщики. Клуб отдал свой чартерный самолёт фанатам, а сами игроки сели в автобус и поехали до Екатеринбурга.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таким образом «Металлург» хотел отблагодарить своих болельщиков за колоссальную поддержку. Это первый случай, когда команда отдала свой самолёт болельщикам, чтобы они отправились дальше на выезд.
20 ноября «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. В предыдущем матче с «Трактором» магнитогорская команда одержала победу со счётом 4:3. «Металлург» продолжает возглавлять сводную таблицу КХЛ.
