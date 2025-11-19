Главный тренер «Северстали» назвал ключевой момент победного матча с минским «Динамо»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев оценил победу над минским «Динамо» (4:2). В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу череповецкого клуба «Северсталью» был взят успешный запрос на положение вне игры при голе минчан.

— Хорошая командная победа. Хотелось бы отметить профессиональную работу нашего видеотренера. Это ключевой момент матча.

— В первом периоде у вас было три удаления. Из-за чего?

— Сегодня играли с очень сильным, организованным соперником. Соперник нас вынуждал удаляться своей игрой.

— Также у вас сегодня было немало большинства. И в большинстве не удавалось переиграть соперника. В чём причина?

— Опять же: классная команда против нас играла. Отличный вратарь. Всё в целом не дало нам возможности забить. Забили 5х5 – это хорошо.

— «Северсталь» и минское «Динамо», по сути, сейчас лидеры Запада. Ещё несколько лет назад команды играли за 7-8 место. Как вам такой факт? Есть ли чувство удовлетворения?

— На данный момент таблица слишком плотная, это ни о чём не говорит. Всё меняется. Мы этому не придаём значения. Нам сейчас важна наша игра, попадание в плей-офф – задача такая, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.