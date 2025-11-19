Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» назвал ключевой момент победного матча с минским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» назвал ключевой момент победного матча с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев оценил победу над минским «Динамо» (4:2). В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу череповецкого клуба «Северсталью» был взят успешный запрос на положение вне игры при голе минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Квочко) – 15:26 (5x5)     1:1 Пинчук (Шипачёв) – 16:59 (5x4)     2:1 Лишка (Веряев, Подшивалов) – 23:26 (5x5)     2:2 Энас (Смит) – 33:06 (5x5)     3:2 Лишка (Камалов, Ващенко) – 35:05 (5x5)     4:2 Аймурзин (Чебыкин) – 59:42 (en)    

— Хорошая командная победа. Хотелось бы отметить профессиональную работу нашего видеотренера. Это ключевой момент матча.

— В первом периоде у вас было три удаления. Из-за чего?
— Сегодня играли с очень сильным, организованным соперником. Соперник нас вынуждал удаляться своей игрой.

— Также у вас сегодня было немало большинства. И в большинстве не удавалось переиграть соперника. В чём причина?
— Опять же: классная команда против нас играла. Отличный вратарь. Всё в целом не дало нам возможности забить. Забили 5х5 – это хорошо.

— «Северсталь» и минское «Динамо», по сути, сейчас лидеры Запада. Ещё несколько лет назад команды играли за 7-8 место. Как вам такой факт? Есть ли чувство удовлетворения?
— На данный момент таблица слишком плотная, это ни о чём не говорит. Всё меняется. Мы этому не придаём значения. Нам сейчас важна наша игра, попадание в плей-офф – задача такая, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android