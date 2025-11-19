«Тронут до глубины души». Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку. Видеозапись обращения выложил телеграм-канал фанатского сообщества бело-голубых.

«Дорогие болельщики! Я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. До глубины души тронут той высокой оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды. Полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали. Мне очень жаль, что я не могу вместе с вами довести эту команду до конца. Я верю в хоккеистов, верю в этих парней. Я уверен, что вы их поддержите. Кто знает, может, мы ещё поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики! Ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в обращении к болельщикам «Динамо».

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и выигрывал со столичным коллективом Кубок Континента.