«Тронут до глубины души». Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку

«Тронут до глубины души». Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку
Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поблагодарил болельщиков за поддержку. Видеозапись обращения выложил телеграм-канал фанатского сообщества бело-голубых.

«Дорогие болельщики! Я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали. До глубины души тронут той высокой оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды. Полные трибуны — это результат того, что мы с вами сделали. Мне очень жаль, что я не могу вместе с вами довести эту команду до конца. Я верю в хоккеистов, верю в этих парней. Я уверен, что вы их поддержите. Кто знает, может, мы ещё поработаем вместе. Вы — самые лучшие болельщики! Ведь у нас одна жизнь и одна команда», — сказал Кудашов в обращении к болельщикам «Динамо».

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и выигрывал со столичным коллективом Кубок Континента.

