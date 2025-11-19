Скидки
Нападающий «Динамо» Пакетт оштрафован за симуляцию в матче со «Спартаком»

Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» — «Спартак» и принял решение оштрафовать за симуляцию нападающего бело-голубых Седрика Пакетта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Седрика Пакетта наказание по п. 1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

ВИДЕО

Пакетт изобразил касание клюшки Кристиана Яроша его лица. Судьи отреагировали на движение динамовца и выписали удаление игроку «Спартака», однако после совещания малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой был отменён.

