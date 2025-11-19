Нападающий «Динамо» Пакетт оштрафован за симуляцию в матче со «Спартаком»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» — «Спартак» и принял решение оштрафовать за симуляцию нападающего бело-голубых Седрика Пакетта.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Седрика Пакетта наказание по п. 1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

ВИДЕО

Пакетт изобразил касание клюшки Кристиана Яроша его лица. Судьи отреагировали на движение динамовца и выписали удаление игроку «Спартака», однако после совещания малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой был отменён.