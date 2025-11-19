Валентин Зыков сыграет вместо Артура Каюмова на Кубке Первого канала в Новосибирске

На Кубке Первого канала в Новосибирске вместо нападающего Артура Каюмова сыграет форвард Валентин Зыков. Об этом сообщил главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Артур не сможет присоединиться к команде по уважительной причине – в период турнира в его семье ожидается рождение ребёнка. От всей души желаю семье Артура здоровья и благополучия!

Вместо Артура Каюмова в состав включён Валентин Зыков. Он уже имеет опыт выступления за сборную России и готов усилить команду на предстоящем турнире», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Кубок Первого канала пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.