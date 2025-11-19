Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валентин Зыков сыграет вместо Артура Каюмова на Кубке Первого канала в Новосибирске

Валентин Зыков сыграет вместо Артура Каюмова на Кубке Первого канала в Новосибирске
Комментарии

На Кубке Первого канала в Новосибирске вместо нападающего Артура Каюмова сыграет форвард Валентин Зыков. Об этом сообщил главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Артур не сможет присоединиться к команде по уважительной причине – в период турнира в его семье ожидается рождение ребёнка. От всей души желаю семье Артура здоровья и благополучия!

Вместо Артура Каюмова в состав включён Валентин Зыков. Он уже имеет опыт выступления за сборную России и готов усилить команду на предстоящем турнире», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Кубок Первого канала пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Материалы по теме
Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android