«Мне это не интересно». Разин ответил на вопрос о давлении на Кузнецова

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что его устраивает игра нападающего Евгения Кузнецова. Ранее форвард несколько раз не попадал в состав команды, а Разин отмечал плохую физическую форму хоккеиста.

— Как чувствует себя Кузнецов?
— Хорошо. Улыбается.

— На Кузнецова давит то, что он до сих пор не забивает?
— Это у него надо спросить. Я не задаю ему такие вопросы. Мне это не интересно. Мне важнее, как он играет.

— Как он играет?
— Меня устраивает, как он играет, — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Евгений Кузнецов впервые в карьере одержал победу над «Трактором». За 11 матчей в составе «Металлурга» Кузнецеов отметился семью результативными передачами.

