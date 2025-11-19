Рафаэль Рише рассказал, как изменится система игры «Трактора» после ухода Гру

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише поделился эмоциями от новой роли в челябинском клубе после ухода Бенуа Гру с поста главного тренера.

«Когда вас называют «исполняющим обязанности главного тренера», это не значит, что произошло что-то безумно весёлое или хорошее. К этому всегда приводят определённые события. В прошлом сезоне это была болезнь главного тренера, в этом сезоне — его уход с поста. Для меня это вызов, к каждой игре я подхожу с приятным волнением.

— Новость об уходе Бенуа Гру, наверное, стала сюрпризом для команды. Сложно ли было сегодня собрать ребят воедино, тем более, на матч с лидером?

— Вы правы, это была неожиданная новость. Кроме того, у нас вчера не было тренировки. Мы были более сконцентрированы на подготовке к матчу с сегодняшнего утра.

— Успел ли Бенуа Гру дал вам какой-нибудь наказ? Будете ли вы менять его систему игры?

— Не успел, потому что всё произошло достаточно быстро. Мы не говорили о хоккее, обменялись буквально парой SMS-сообщений. По изменениям системы — планируем подкорректировать несколько моментов. Как уже отмечал, мы бы хотели создавать больше в атаке и нам нужно стать лучше в защите, — цитирует Рише пресс-служба клуба.