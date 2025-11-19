Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных «Барыса»

Нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных «Барыса»
Комментарии

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных клуба.

«По ходу выездного матча с «Сочи» повреждение получил Кирилл Савицкий. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи «Барыса», — сказано в сообщении казахстанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Боден (Сероух) – 07:41 (5x5)     1:1 Панюков (Томпсон, Уолш) – 36:58 (5x5)     1:2 Томпсон – 61:35 (3x3)    

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, 30-летний Кирилл Савицкий провёл 27 матчей, в которых забросил три шайбы, отдал семь результативных передач, а также заработал четыре минуты штрафа.

«Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» одержал победу над «Сочи» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android