Нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных клуба.

«По ходу выездного матча с «Сочи» повреждение получил Кирилл Савицкий. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи «Барыса», — сказано в сообщении казахстанской команды.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, 30-летний Кирилл Савицкий провёл 27 матчей, в которых забросил три шайбы, отдал семь результативных передач, а также заработал четыре минуты штрафа.

«Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.