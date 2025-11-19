Нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных «Барыса»
Пресс-служба «Барыса» сообщила, что нападающий Кирилл Савицкий внесён в список травмированных клуба.
«По ходу выездного матча с «Сочи» повреждение получил Кирилл Савицкий. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие встречи «Барыса», — сказано в сообщении казахстанской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Боден (Сероух) – 07:41 (5x5) 1:1 Панюков (Томпсон, Уолш) – 36:58 (5x5) 1:2 Томпсон – 61:35 (3x3)
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, 30-летний Кирилл Савицкий провёл 27 матчей, в которых забросил три шайбы, отдал семь результативных передач, а также заработал четыре минуты штрафа.
«Барыс» с 25 очками после 28 встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
