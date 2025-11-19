«Мы находимся в лёгком шоке». Защитник «Динамо» Пыленков — об отставке Кудашова

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Честно говоря, может быть, мы находимся в лёгком шоке от того, что Алексей Николаевич Кудашов покинул клуб, но такова хоккейная жизнь, вчера его убрали, завтра ещё кого‑нибудь из игроков уберут. Хочется пожелать ему удачи. Вячеслав Козлов уже давно с нами, мы знаем все его требования, он пока внёс маленькие коррективы в игру, может, они со стороны и незаметны болельщикам, но уже есть пара нововведений.

— Успели попрощаться с Кудашовым? Наверняка у вас остались хорошие отношения.

— Не могу отвечать за всех, но лично для меня это хороший тренер, который многое мне дал. Жаль, что так получилось, много эмоций за последние пару дней было. Но в любом случае это хороший тренер, думаю, без работы он не останется, — цитирует Пыленкова «Матч ТВ».