В ФХР оценили возможность проведения международных турниров в России
Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов оценил возможность проведения международных турниров в стране.

«Во-первых, с точки зрения подготовки спортсменов у нас проходит и чемпионат России высокого уровня, и чемпионат КХЛ. Наши спортсмены, в отличие от других видов спорта, готовятся в течение всего сезона в клубах. За что клубам и лигам большое спасибо. Также мы продолжаем поддерживать активность федерации. То есть собираем ребят, проводим сборы, товарищеские игры, держим всех в тонусе — и персонал, и тренеров, и хоккеистов.

С точки зрения организации это опыт, который нарабатывается, он у нас есть. Если кто-то скажет, давайте через три месяца проведём большие международные соревнования в Москве, в Питере или Новосибирске, ради бога. Я вас уверяю, мы сделаем это с блеском на пять с плюсом», — приводит слова Курбатова «РИА Новости Спорт».

