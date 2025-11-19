Скидки
Хоккей Новости

Мартин Гернат рассказал, в каком городе ему комфортно играть после Ярославля

Мартин Гернат рассказал, в каком городе ему комфортно играть после Ярославля
Комментарии

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, в каком городе ему комфортно играть матчи Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно сказать, на какой арене комфортнее всего играть после Ярославля. Во время матча я больше фокусируюсь на игре, а не на фанатах. В Ярославле, конечно, лучшая поддержка, и на неё нельзя не обратить внимание.

То, как они поддерживают нас, придаёт сил, и мы стараемся выиграть каждый домашний матч. В Москве их, кстати, тоже всегда много. Поэтому комфортнее всего, наверное, в Москве. Всё-таки это близко к Ярославлю», — заявил Гернат.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Запада.

