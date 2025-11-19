Скидки
В «Тракторе» планируют оставить Рише на посту главного тренера до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», в «Тракторе» планируют оставить Рафаэля Рише на посту главного тренера до конца нынешнего сезона.

Напомним, Рише стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода канадского специалиста Бенуа Гру 17 ноября 2025 года.

Накануне «Трактор» в первом матче под руководством Рише проиграл магнитогорскому «Металлургу» в Челябинске со счётом 3:4.

В текущем сезоне челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет на своём льду хабаровский «Амур» 20 ноября.

