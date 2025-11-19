Скидки
«Это очень скверно и неприятно». Алексей Кудашов — об отставке из московского «Динамо»

«Это очень скверно и неприятно». Алексей Кудашов — об отставке из московского «Динамо»
Специалист Алексей Кудашов высказался об отставке с поста главного тренера московского «Динамо».

— Для всех это стало крайне неожиданным решением. Тем более новость прилетела в воскресенье вечером — когда «Динамо» вернулось с выезда, победив «Сибирь», и вообще команда шла наверх в таблице. Как вам сообщили об отставке?
— Не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.

— Ваша отставка назревала?
— Это сложная история. Даже не хочу в это вдаваться, как всё было. Это очень скверно и неприятно.

— Это стало для вас неожиданностью?
— Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным. И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, мне стало в принципе понятно, к чему всё идёт. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Знал, как и что будет. Оставалось понять, как всё получится технически, — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

