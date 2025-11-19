Скидки
Форвард «Металлурга» Барак: Кузнецов — потрясающий хоккеист, с ним очень весело

Американский нападающий «Металлурга» Дерек Барак высказался о совместной игре с форвардом магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым.

«Его резюме говорит само за себя. Это потрясающий хоккеист, большая честь делить с ним раздевалку. Классно, когда рядом с тобой находится обладатель Кубка Стэнли. Он отлично знает английский язык и общается с иностранцами. С ним очень весело, да и сам Евгений приятный парень», – приводит слова Барака Metaratings.

За 11 матчей в составе «Металлурга» Кузнецов отметился семью результативными передачами. «Металлург» продолжает возглавлять сводную таблицу КХЛ, набрав 44 очка.

