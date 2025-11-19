Скидки
НХЛ не применит дополнительных санкций к Рантанену за нанесение травмы Романову — источник

Национальная хоккейная лига не планирует вводить дополнительные санкции к нападающему «Даллас Старз» Микко Рантанену за нанесение травмы российскому защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Александру Романову. Об этом сообщает журналистка Лия Ассимакопулос на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на источник.

«По словам источника, от НХЛ не ожидается дальнейших дисциплинарных мер за хит Микко Рантанена на Александре Романове», — написала Ассимакопулос.

Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.

