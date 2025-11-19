Скидки
НХЛ представила формы «Флориды» и «Рейнджерс» на матч «Зимней классики»

НХЛ представила формы «Флориды» и «Рейнджерс» на матч «Зимней классики»
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила комплекты формы «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» на матч «Зимней классики», который состоится 3 января на стадионе «Лоандепо Парк» в Майами, вмещающий более 36 000 зрителей.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Фото: fanatics.com

Это будет первый матч НХЛ на открытом воздухе в штате Флорида, но не единственный: 1 февраля «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе.

Отмечается, что джерси и дополнительная атрибутика «Зимней классики» поступят в продажу в четверг и будут доступны в сети магазинов Fanatics, а также в магазинах команд.

«Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Востока, «Флорида» располагается на 13-й строчке Востока.

