Главная Хоккей Новости

Галлан и штаб «Шанхая» возложили цветы к могилам игроков и тренеров «Локомотива»

Галлан и штаб «Шанхая» возложили цветы к могилам игроков и тренеров «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан и его штаб возложили цветы к могилам игроков и тренеров «Локомотива», трагически погибших в катастрофе под Туношной 7 сентября 2011 года.

Отметим, китайский клуб сегодня, 19 ноября, сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

