«У нас иностранцам позволяется многое, но тут явный перебор». Якубов — об уходе Гру

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора» по собственному желанию.

— Для меня откровение то, что произошло в Челябинске. Тренер посреди сезона устал, собрал вещи и помахал всем рукой. У нас иностранцам позволяется многое, но тут явный перебор. К канадскому тренеру «Трактора» есть профессиональные вопросы.

— Какие?

— Тренер – это прежде всего ответственность. За команду, клуб, болельщиков, регион. Нельзя эту ответственность скидывать вот в таком стиле. Тем более в трудный момент, когда старт у команды не складывается. Подозреваю, если бы «Трактор» шёл хорошо, тренерской усталости не наступило бы, — цитирует Якубова Russia-Hockey.