Сидни Кросби ответил на вопрос, станет ли для него Олимпиада — 2026 последней

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, станет ли для него Олимпиада — 2026 в составе сборной Канады последней.

«О, это сложный вопрос. Надеюсь, что нет, но если да, надеюсь, смогу максимально использовать эту прекрасную возможность. Но кто знает, кто знает… Я хочу играть как можно дольше», — приводит слова Кросби CBC Sports.

Сидни Кросби в составе национальной команды Канады становился двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

Ранее Федерация хоккея Канады представила две формы, в которых будут выступать мужская, женская и паралимпийская команды страны.