Евгений Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Металлурга» Разиным

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

— Андрей Разин постоянно подшучивает над вами. Как вы к этому относитесь?

— Это хороший юмор. У нас с ним очень хорошие, уважительные отношения друг с другом, кто бы что ни говорил. В хоккее есть два правила. Первое — тренер всегда прав. Второе — смотри пункт номер один. Поэтому надо адекватно оценивать. Если тебе где-то пихают или что-то говорят, это не потому что тебя кто-то не любит, а потому что знают, ты можешь играть больше и лучше. Поэтому я полностью доверюсь тренеру и выполняю всю установку. Надеюсь, что скоро будет результат, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».