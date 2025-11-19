Скидки
Тренер «Айлендерс» Руа накричал на Рантанена после эпизода с травмой Романова
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа накричал на форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена за грубый хит на российском защитнике «островитян» Александре Романове.

«Ты не доиграешь дома! Почему ты не хочешь приехать в Нью-Йорк и поговорить?! Ты не доиграешь эту игру!» — крикнул Руа со скамейки «Айлендерс».

Момент с травмой Романова состоялся на последней минуте встречи, за толчок на борт финский форвард получил удаление до конца матча. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнёров по команде.

НХЛ, по данным источника, не станет применять дополнительных дисциплинарных мер к Рантанену.

