Вячеслав Быков: сомневаюсь, что Захаркин продаёт медали

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о якобы продаже памятных хоккейных лотов от Игоря Захаркина. Ранее на одной из площадок с объявлениями пользователь по имени Игорь выставил несколько лотов, связанных с хоккеем. Среди них — наградные часы СКА за победу в Кубке Гагарина в 2015 году, золотая медаль чемпионата мира по хоккею 2009 года и прочие экземпляры.

«Я не в курсе, кто продаёт эти вещи. Захаркин это или нет? Сомневаюсь, что он продаёт медали. Но это дело лично каждого. Я свои награды не продам. Буду хранить медали и передам своим детям и внукам на память.

Почему думаю, что это не Захаркин? У него тоже есть свои дети и внуки. Но каждый поступает по-своему», — приводит слова Быкова Metaratings.