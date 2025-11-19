Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков: сомневаюсь, что Захаркин продаёт медали

Вячеслав Быков: сомневаюсь, что Захаркин продаёт медали
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о якобы продаже памятных хоккейных лотов от Игоря Захаркина. Ранее на одной из площадок с объявлениями пользователь по имени Игорь выставил несколько лотов, связанных с хоккеем. Среди них — наградные часы СКА за победу в Кубке Гагарина в 2015 году, золотая медаль чемпионата мира по хоккею 2009 года и прочие экземпляры.

«Я не в курсе, кто продаёт эти вещи. Захаркин это или нет? Сомневаюсь, что он продаёт медали. Но это дело лично каждого. Я свои награды не продам. Буду хранить медали и передам своим детям и внукам на память.

Почему думаю, что это не Захаркин? У него тоже есть свои дети и внуки. Но каждый поступает по-своему», — приводит слова Быкова Metaratings.

Материалы по теме
Быков: регулярный чемпионат длинный, у ЦСКА ещё будет время для исправления ситуации
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android