Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин пополнил тренерский штаб «Стальных Лисов»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Тимкин стал ассистентом главного тренера клуба МХЛ «Стальные Лисы», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

В качестве игрока «Металлурга» Тимкин дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016) и один раз становился серебряным призёром (2017), проведя в клубе семь сезонов. В сезоне-2024/2025 он был главным тренером «Металлурга» в чемпионате КХЛ 3х3.

«Стальные Лисы» после 23 матчей с 37 очками занимают первое место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ. В следующей игре сыграют в Красноярске с местным клубом «Красноярские Рыси» 23 ноября.