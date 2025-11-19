Разин рассказал, почему «Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему клуб отдал чартерный самолёт в Екатеринбург болельщикам, а команда отправилась на матч с «Автомобилистом» на автобусе.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Дело в том, что решили добираться из Челябинска в Екатеринбург не на самолёте, а на автобусе. Потому что от Дворца спорта до гостиницы два часа езды на автобусе. На самолете — это час ехать в аэропорт, час лететь, час ехать до отеля. Погрузка‑разгрузка — долго. А так мы час выиграли.

При этом был зафрахтован чартер по маршруту Санкт‑Петербург — Челябинск — Екатеринбург — Магнитогорск. И чтобы борт не летел пустым, решили пригласить туда болельщиков. Организацией этой акции занимался спортивный директор Евгений Бирюков.

Поездка в Екатеринбург получилась комфортной, ехали на двух автобусах. Ребята даже остановились у указателя на город Касли в Челябинской области, где родился наш вратарь Илья Набоков. Пацаны сделали командную фотографию, думаю, Илье было приятно!

А своих болельщиков мы любим, они нас всегда поддерживают. Если просят фотографии или автографы, стараемся им не отказывать. Меня в Магнитогорске всегда узнают, если я прихожу в какой‑нибудь продуктовый магазин. Люди задают доброжелательные вопросы и говорят, что болеют за «Металлург». Очень приятно, что такое тёплое отношение к нам», — цитирует Разина «Матч ТВ».