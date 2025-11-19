Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ИИХФ заявила, что защита шеи на Олимпиаде-2026 будет обязательной

ИИХФ заявила, что защита шеи на Олимпиаде-2026 будет обязательной
Комментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) заявила, что защита шеи на Олимпиаде-2026 будет обязательной. Об этом сообщает The Athletic.

В декабре 2023 года ИИХФ подчеркнула, что использование защиты шеи станет обязательным на всех уровнях, включая взрослых хоккеистов, но пока не объявила, когда это правило вступит в силу, из-за ситуации с поставками.

Отметим, в соответствии с новыми правилами коллективного договора в НХЛ, использование защиты шеи станет обязательным для новых игроков лиги со следующего сезона. Однако на тех, кто сыграл хотя бы один матч в НХЛ до сезона-2026/2027, это правило не распространяется.

Материалы по теме
Сидни Кросби ответил на вопрос, станет ли для него Олимпиада — 2026 последней
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android