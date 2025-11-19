Международная федерация хоккея (ИИХФ) заявила, что защита шеи на Олимпиаде-2026 будет обязательной. Об этом сообщает The Athletic.

В декабре 2023 года ИИХФ подчеркнула, что использование защиты шеи станет обязательным на всех уровнях, включая взрослых хоккеистов, но пока не объявила, когда это правило вступит в силу, из-за ситуации с поставками.

Отметим, в соответствии с новыми правилами коллективного договора в НХЛ, использование защиты шеи станет обязательным для новых игроков лиги со следующего сезона. Однако на тех, кто сыграл хотя бы один матч в НХЛ до сезона-2026/2027, это правило не распространяется.