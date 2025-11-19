«Шанхай» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Локомотива» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
На 37-й секунде первого периода Максим Шалунов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество хозяев. В начале третьего периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов». На четвёртой минуте периода Егор Сурин сделал счёт 3:1. За пять минут до конца третьего периода Ник Меркли сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Гейдж Куинни сделал счёт 3:3. В овертайме победу гостям принёс Кевин Лабанк.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Амуром» дома 22 ноября. «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».
