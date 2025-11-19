Скидки
Локомотив – Шанхайские Драконы, результат матча 19 ноября 2025 года, счёт 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Шанхай» отыгрался с 1:3 и вырвал победу у «Локомотива» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5)     2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5)     2:1 Меркли – 42:13 (5x4)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5)     3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5)     3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5)     3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)    

На 37-й секунде первого периода Максим Шалунов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второго периода Байрон Фрейз удвоил преимущество хозяев. В начале третьего периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов». На четвёртой минуте периода Егор Сурин сделал счёт 3:1. За пять минут до конца третьего периода Ник Меркли сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Гейдж Куинни сделал счёт 3:3. В овертайме победу гостям принёс Кевин Лабанк.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Амуром» дома 22 ноября. «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».

Комментарии
