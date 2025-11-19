Скидки
Сочи – Салават Юлаев, результат матча 19 ноября 2025 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

«Сочи» дома победил «Салават Юлаев», Хафизов набрал два очка
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хафизов (Ли, Биттен) – 01:44 (5x5)     1:1 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 11:31 (5x5)     2:1 Эллис (Поляков, Хафизов) – 53:56 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода Тимур Хафизов с передач Кэмерона Ли и Уилла Биттена открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Девин Броссо с передач Шелдона Ремпала и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте третьего периода Макс Эллис вывел «Сочи» вперёд и, как оказалось, принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Сибирью» дома 22 ноября. «Салават Юлаев» 21 ноября сыграет в Астане с местным «Барысом».

