Жерар Галлан: соперник был сильнее нас два периода

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в Ярославле.

«Первые два периода мы старались отогнать «Локомотив» и оказать им какое-то противодействие, но у нас не совсем это получалось – соперник был сильнее первые два периода. А вот в третьем периоде мы нашли свою игру наконец-то в большинстве и сравняли счёт. Сегодня выиграли у очень сильного соперника, это важный выезд с непростыми соперниками и сложными возможностями взять очки», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».