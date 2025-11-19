Скидки
Жерар Галлан: да, это индивидуальный вечер Меркли, Куинни и Лабанка

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в Ярославле оценил игру хоккеистов своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5)     2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5)     2:1 Меркли – 42:13 (5x4)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5)     3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5)     3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5)     3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)    

— После двух периодов не было заброшено шайб и только пять бросков в створ ворот. Как вы вообще переломили игру?
— Мы говорили ещё до игры, что заходим зону соперника, нужно бросать больше по воротам. Но «Локомотив» прекрасно играет в обороне, поэтому был результат до какого-то момента. Чуть позже сработало большинство, мы стали добавлять по моментам, игра изменила свой ход.

— Сегодня был индивидуальный вечер Меркли, Куинни и Лабанка?
— Да, вы абсолютно правы. Точно так же произошло и в прошлом матче, они сыграли таким серьёзным звеном. Это очень повлияло на исход игры, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

