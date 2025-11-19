Жерар Галлан: да, это индивидуальный вечер Меркли, Куинни и Лабанка

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в Ярославле оценил игру хоккеистов своей команды.
— После двух периодов не было заброшено шайб и только пять бросков в створ ворот. Как вы вообще переломили игру?
— Мы говорили ещё до игры, что заходим зону соперника, нужно бросать больше по воротам. Но «Локомотив» прекрасно играет в обороне, поэтому был результат до какого-то момента. Чуть позже сработало большинство, мы стали добавлять по моментам, игра изменила свой ход.
— Сегодня был индивидуальный вечер Меркли, Куинни и Лабанка?
— Да, вы абсолютно правы. Точно так же произошло и в прошлом матче, они сыграли таким серьёзным звеном. Это очень повлияло на исход игры, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
