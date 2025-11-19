Скидки
Главная Хоккей Новости

Жерар Галлан: Патрик Рыбар проводит отличный сезон, Кареева поздравляю с днём рождения!

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в Ярославле высказался об игре вратаря Патрика Рыбара.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5)     2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5)     2:1 Меркли – 42:13 (5x4)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5)     3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5)     3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5)     3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)    

— Вы сегодня выбрали Патрика Рыбара, хотя у Андрея Кареева день рождения. У него был шанс сыграть?
— Патрик сегодня сыграл великолепно, как и вообще в сезоне. Он вообще показывает очень хорошую игру. Андрею я желаю всего самого лучшего в его день рождения, мы за него очень рады, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».

Жерар Галлан: да, это индивидуальный вечер Меркли, Куинни и Лабанка
