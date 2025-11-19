Жерар Галлан: Патрик Рыбар проводит отличный сезон, Кареева поздравляю с днём рождения!

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в Ярославле высказался об игре вратаря Патрика Рыбара.

— Вы сегодня выбрали Патрика Рыбара, хотя у Андрея Кареева день рождения. У него был шанс сыграть?

— Патрик сегодня сыграл великолепно, как и вообще в сезоне. Он вообще показывает очень хорошую игру. Андрею я желаю всего самого лучшего в его день рождения, мы за него очень рады, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».