Жерар Галлан: Хартли — мой друг, а соревнуюсь я с командой «Локомотив»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) ответил на вопрос, приятно ли обыграть наставника ярославского клуба Боба Хартли.

— Приятно обыграть Боба Хартли?

— Мы с Бобом друзья, здесь речь вообще о другом. Я не играю против Боба, у нас была реально тяжёлая встреча, игра с лидерами, «Локомотив» очень серьёзный соперник. Мы несколько прошлых матчей не смогли выиграть, такая победа в Ярославле на такой арене даст мотивацию команде и положительные эмоции, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».