Жерар Галлан: Хартли — мой друг, а соревнуюсь я с командой «Локомотив»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после волевой победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) ответил на вопрос, приятно ли обыграть наставника ярославского клуба Боба Хартли.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5) 2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5) 2:1 Меркли – 42:13 (5x4) 3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5) 3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5) 3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5) 3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)
— Приятно обыграть Боба Хартли?
— Мы с Бобом друзья, здесь речь вообще о другом. Я не играю против Боба, у нас была реально тяжёлая встреча, игра с лидерами, «Локомотив» очень серьёзный соперник. Мы несколько прошлых матчей не смогли выиграть, такая победа в Ярославле на такой арене даст мотивацию команде и положительные эмоции, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 23 ноября сыграют в Санкт-Петербурге с «Ак Барсом».
