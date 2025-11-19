Боб Хартли: мы контролировали игру по броскам, но вся концентрация вылетела в окно
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от «Шанхайских Драконов» (3:4 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5) 2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5) 2:1 Меркли – 42:13 (5x4) 3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5) 3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5) 3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5) 3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)
«Мы отыграли два шикарных периода и полностью контролировали игру, по броскам там было что-то около 31:5. В перерыве спокойно обсудили, что нужно принимать более правильные решения с шайбой, играть попроще, но вся концентрация вылетела в окно, мы допускали очень много ошибок, невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями, очень жаль, что наши болельщики ушли домой печальными», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Амуром» дома 22 ноября.
