Боб Хартли: мы контролировали игру по броскам, но вся концентрация вылетела в окно

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от «Шанхайских Драконов» (3:4 ОТ).

«Мы отыграли два шикарных периода и полностью контролировали игру, по броскам там было что-то около 31:5. В перерыве спокойно обсудили, что нужно принимать более правильные решения с шайбой, играть попроще, но вся концентрация вылетела в окно, мы допускали очень много ошибок, невынужденные удаления. Потеряли контроль над своими действиями, очень жаль, что наши болельщики ушли домой печальными», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Амуром» дома 22 ноября.