Боб Хартли: овертайм был наш, но соперник смог забить несколько курьёзный гол

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после домашнего поражения от «Шанхайских Драконов» (3:4 ОТ) оценил игру ярославского клуба в овертайме.
— Неужели так помогла сопернику игра вратаря?
— Тут палка о двух концах. Рибар делал шикарные сейвы, не спорю. Но нам нет оправданий, потому что мы вели в счёте и нахватали ненужные удаления. Потом было плохое чтение ситуации, которые привели к голам соперника. Мы просто потеряли связь с игрой.
— Команда резво среагировала на шайбу Меркли — быстрый проход и Сурин уже забил гол. Почему не хватило пары минут, чтобы дожать «Драконов»?
— Очень хороший вопрос. Я был бы рад дать вам ответ на него. На тот моменты мы реально контролировали игру, но случилось несколько потерь шайбы, несколько неправильных решений и соперник уже сравнял счет. А так овертайм был тоже наш, но входная атака соперника обернулась курьёзным голом, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
