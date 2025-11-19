Скидки
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли: овертайм был наш, но соперник смог забить несколько курьёзный гол

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после домашнего поражения от «Шанхайских Драконов» (3:4 ОТ) оценил игру ярославского клуба в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 00:37 (5x5)     2:0 Фрейз (Береглазов, Николаев) – 37:16 (5x5)     2:1 Меркли – 42:13 (5x4)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 43:45 (5x5)     3:2 Меркли (Сомерби) – 55:00 (5x5)     3:3 Куинни (Лабанк) – 57:19 (5x5)     3:4 Лабанк – 62:55 (3x3)    

— Неужели так помогла сопернику игра вратаря?
— Тут палка о двух концах. Рибар делал шикарные сейвы, не спорю. Но нам нет оправданий, потому что мы вели в счёте и нахватали ненужные удаления. Потом было плохое чтение ситуации, которые привели к голам соперника. Мы просто потеряли связь с игрой.

— Команда резво среагировала на шайбу Меркли — быстрый проход и Сурин уже забил гол. Почему не хватило пары минут, чтобы дожать «Драконов»?
— Очень хороший вопрос. Я был бы рад дать вам ответ на него. На тот моменты мы реально контролировали игру, но случилось несколько потерь шайбы, несколько неправильных решений и соперник уже сравнял счет. А так овертайм был тоже наш, но входная атака соперника обернулась курьёзным голом, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Комментарии
