Козлов: не сказать, что «Сочи» нас сильно душил, но «Салават» подвела дисциплина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Сочи» (1:2).

– Много было удалений, не было целостности игры и ритма. Хорошо, что в меньшинстве выглядели неплохо, но дисциплина сегодня подвела.

– Что случилось с дисциплиной?

– Да, плохая тенденция в последних матчах, много удалений. Будем работать над этим. Те, кто не играет в меньшинстве, они сидят. Это те ребята, которые могут создавать в атаке. Но шесть удалений – это очень много. Не сказать, что нас соперник сильно душил.

– Как оцените дебют Ильи Коновалова?

– Илья давно не играл, довольно неплохо выглядел.

– Григорий Панин всё-таки сыграл после того как получил травму в матче с «Локомотивом». Почему решили его выпустить?

– Он сказал, что готов. Когда капитан говорит, что он готов, — он играет.

– Как прокомментируете первую игру Петра Хохрякова после травмы?

– Пётр давно не играл, его надо было заводить. Так в целом неплохо двигался, неплохое движение.

– Почему решили поменять местами Артура Фаизова и Максима Кузнецова?

– Фаизов неплохо двигается, хотели добавить скорости этой тройке, — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».