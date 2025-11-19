Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов: не сказать, что «Сочи» нас сильно душил, но «Салават» подвела дисциплина

Козлов: не сказать, что «Сочи» нас сильно душил, но «Салават» подвела дисциплина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Сочи» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хафизов (Ли, Биттен) – 01:44 (5x5)     1:1 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 11:31 (5x5)     2:1 Эллис (Поляков, Хафизов) – 53:56 (5x5)    

– Много было удалений, не было целостности игры и ритма. Хорошо, что в меньшинстве выглядели неплохо, но дисциплина сегодня подвела.

– Что случилось с дисциплиной?
– Да, плохая тенденция в последних матчах, много удалений. Будем работать над этим. Те, кто не играет в меньшинстве, они сидят. Это те ребята, которые могут создавать в атаке. Но шесть удалений – это очень много. Не сказать, что нас соперник сильно душил.

– Как оцените дебют Ильи Коновалова?
– Илья давно не играл, довольно неплохо выглядел.

– Григорий Панин всё-таки сыграл после того как получил травму в матче с «Локомотивом». Почему решили его выпустить?
– Он сказал, что готов. Когда капитан говорит, что он готов, — он играет.

– Как прокомментируете первую игру Петра Хохрякова после травмы?
– Пётр давно не играл, его надо было заводить. Так в целом неплохо двигался, неплохое движение.

– Почему решили поменять местами Артура Фаизова и Максима Кузнецова?
– Фаизов неплохо двигается, хотели добавить скорости этой тройке, — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

