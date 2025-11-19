Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сочи» оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победной игре с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хафизов (Ли, Биттен) – 01:44 (5x5)     1:1 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 11:31 (5x5)     2:1 Эллис (Поляков, Хафизов) – 53:56 (5x5)    

— Очень напряжённая игра с очень быстрым и мастеровитым соперником. И у нас, и у «Салавата Юлаева» были возможности реализовать численное неравенство, однако бригады меньшинства сегодня действовали здорово. Хорошо, что в нужный момент забили, дотерпели.

— Почему лидеры Тянулин и Попов пропускали сегодняшний матч?
— Медицина: напряжённые игры, напряжённый календарь, у ребят есть повреждения, вопросы по здоровью, поэтому сегодня так.

— Игра Хомченко после перерыва?
— Павел ровно месяц не играл. Наш опытный вратарь, здорово сегодня сыграл, тащил команду, да и ребята местами ему помогали. Хорошо вошёл, результат есть, значит всё правильно.

— Когда ждать возвращения Самсонова?
— Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь сейчас очень напряжённый. Илья, не имея игровой практики и серьёзной подготовки, с листа вошёл в игру. Динамика положительная, поэтому надеемся, что в ближайших матчах он уже будет в строю, — цитирует Михайлова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Сочи» дома победил «Салават Юлаев», Хафизов набрал два очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android