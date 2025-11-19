Главный тренер «Сочи» оценил победный матч с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победной игре с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Очень напряжённая игра с очень быстрым и мастеровитым соперником. И у нас, и у «Салавата Юлаева» были возможности реализовать численное неравенство, однако бригады меньшинства сегодня действовали здорово. Хорошо, что в нужный момент забили, дотерпели.

— Почему лидеры Тянулин и Попов пропускали сегодняшний матч?

— Медицина: напряжённые игры, напряжённый календарь, у ребят есть повреждения, вопросы по здоровью, поэтому сегодня так.

— Игра Хомченко после перерыва?

— Павел ровно месяц не играл. Наш опытный вратарь, здорово сегодня сыграл, тащил команду, да и ребята местами ему помогали. Хорошо вошёл, результат есть, значит всё правильно.

— Когда ждать возвращения Самсонова?

— Мы рассчитываем на ближайшие игры. Календарь сейчас очень напряжённый. Илья, не имея игровой практики и серьёзной подготовки, с листа вошёл в игру. Динамика положительная, поэтому надеемся, что в ближайших матчах он уже будет в строю, — цитирует Михайлова сайт КХЛ.